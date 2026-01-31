Полнолуние в мае 2026: Цветочная Луна, Луна в Скорпионе и Голубая Луна

Ближайшее полнолуние совсем скоро - 1 мая. Луна с романтичным названием Цветочная в астрологии считается непростой, однако многообещающей. Что такое Цветочная Луна, когда в мае 2026 новолуние и Голубая Луна, как повлияет полнолуние на здоровье и психику?

Когда в мае полнолуние?

В мае 2026 года полнолуний будет два:

первое полнолуние выпадает на 1 мая; второе полнолуние - на 31 мая.

Время первомайского полнолуния 20:23 по Москве. Продлится полнолуние всего несколько секунд, однако полную Луну в ночном небе можно будет наблюдать уже 30 апреля, а также еще день после полнолуния - 2 мая. Особенно хорошо Луну в полнолуние можно разглядеть через бинокль - это полностью безопасно для глаз.

Как выглядит Цветочная Луна?

Цветочной майскую Луну назвали коренные жители Америки - индейцы, опираясь на свои наблюдения: в это время активно цветут цветы, а значит Луна действительно заслуживает названия ”цветочная”. При этом визуально спутник Земли будет таким же, как и всегда, разве что несколько поменьше, поскольку первое полнолуние в мае 2026 - микролуние. Микролуние наступает в месяцы, когда Луна оказывается в апогее - самой отдалённой от центра Земли точке. В дни с 30 апреля по 2 мая Цветочная Луна будет примерно на 14-15% менее яркой, чем обычное полнолуние, и визуально окажется на 5-7% меньше, чем в другие месяцы. Как и всегда, на восходе Луны (в 20:26 по МСК 1 мая, ) можно будет наблюдать так называемую лунную иллюзию, при которой спутник Земли над горизонтом будет казаться больше, чем в небе. 30 апреля восход Луны - в 19:05, а 2 мая - в 21:47.

Майское полнолуние и Вальпургиева ночь

В 2026 году первомайское полнолуние практически одновременно с Вальпургиевой ночью - языческим праздником весны, который приходится в ночь с 30 апреля на 1 мая, однако это не более, чем совпадение. Весенний фестиваль с древности отмечался в промежутке между весенним равноденствием и летним солнцестоянием, и о его связи с полнолунием ничего не известно.

Фазы Луны в мае 2026 года

Луна проходит вокруг земли примерно за 28-29 дней. За это время сменяется несколько лунных фаз - положений спутника Земли в небе, как мы их видим с нашей планеты. Обычно полнолуние - фаза, при которой мы полностью наблюдаем Луну - бывает раз в месяц, однако в мае 2026 года полнолуний два, потому что первая полная Луна - 1 мая, а значит у спутника остаётся еще время для полного оборота вокруг Земли. Максимальное количество полнолуний в месяц - два, и второе полнолуние при этом называется Голубой луной. Фазы Луны в мае 2026 года следующие:

1 мая - полнолуние Цветочная Луна

2-15 мая - убывающая Луна

16 мая - новолуние

17-30 мая - растущая Луна

31 мая - полнолуние Голубая Луна

Полнолуние в Скорпионе 2026

В астрологии первое майское полнолуние случится в Скорпионе. В оппозиции в этот момент будет Солнце в Тельце. Полярность Телец-Скорпион связана с балансом и трансформацией. В это время стоит обратить внимание на материальную сторону жизни, определить личные ценности, постараться решить проблемы с имуществом и подумать о своей безопасности. Луна в Скорпионе чревата сложностями и отсутствием чёткого видения, поэтому в период майского полнолуния нужно стараться сохранять эмоциональное равновесие и не поддаваться на провокации. При этом астрологи обещают, что полная Луна 1 мая внесёт ясность в многие вопросы и поможет найти выход накопившимся эмоциям. Тревожность, страхи и подозрительность тоже спутники первомайского полнолуния.

Как майское полнолуние повлияет на психику?

Майское полнолуние совпадает с майскими праздниками, которые сами по себе могут привести к нервному перенапряжению и стрессу. Статистически доказано, что в полнолуние случается больше, примерно на 50%, дорожных аварий, чем в обычные дни, а количество людей, обращающихся за медицинской помощью увеличивается на 9%. В период полнолуния люди могут быть более склонны к тревожности и рассеянности, что негативно сказывается на умственных процессах и взаимодействии с другими людьми. К счастью, влияние полной Луны краткосрочное, и зачастую уже на второй день после полнолуния ( 2 мая в 2026 году) психическое равновесие восстанавливается.

Как полнолуние в мае повлияет на здоровье?

Особенно тяжело переносят полнолуние люди с мигренями, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний нервной системы. Бессонница тоже нередкое явление во время полной Луны из-за рассинхронизации циркадных ритмов.

Чтобы легче пережить период, когда в мае Луна будет полностью видна с Земли, важно заранее запастись необходимыми лекарствами, постараться находить время для дополнительного отдыха и не злоупотреблять алкоголем, который усугубляет любые проблемы со здоровьем. Если чувствуете, что состояние серьёзно ухудшается, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Что делать в полнолуние?

Хотя ученые отказываются признавать, что полнолуние влияет на здоровье человека, некоторые изменения, происходящие с организмом и психикой в эти дни, невозможно игнорировать, поэтому любые действия в период полной Луны должны быть направлены, в первую очередь, на поддержку физического и эмоционального состояния:

не пропускайте приёмы пищи, но не переедайте, чтобы не давать чрезмерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему;

давайте себе отдохнуть, хотя бы по 15-20 минут несколько раз в день;

откажитесь на два-три дня от чрезмерных физических упражнений, отдав предпочтение более щадящим йоге и пилатесу;

если чувствуете стресс, постарайтесь переключить фокус внимания с причины, которая его вызывает, сделайте расслабляющие практики/упражнения.

Что нельзя делать в полнолуние?

И с астрологической точки зрения, и с точки зрения насыщенности дней, охватывающих полнолуние, период с 30 апреля по 2 мая, будет непростым. Перепады настроения, раздражительность и невнимательность могут привести к конфликтам и ссорам. Чтобы их избежать, не следует: