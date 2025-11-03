Полнолуние в феврале 2026: когда будет и на что обратить внимание?

Почему второе полнолуние года называется Снежная Луна, как отразится февральское полнолуние на здоровье и отношениях, и когда после него наступит Китайский новый год 2026 - рассказываем в нашем материале.

Когда полнолуние в феврале 2026 года?

Полнолуние последнего месяца зимы наступит 2 февраля - в ночь на понедельник. Точное время февральского полнолуния: 01:09 по МСК. Полнолуние в феврале 2026 года пройдёт без затмений и суперлуния, посмотреть на почти полную Луну можно уже сейчас: спутник Земли восходит примерно в 16:10 и его видно невооружённым глазом, а через бинокль можно даже разглядеть кратеры на Луне.

Что такое Снежная Луна?

Снежная Луна - это название полнолуния, которое наблюдается в феврале. Традиция давать полнолуниям названия пришла к нам с Запада в середине 2010х годов, а популяризирована была в начале 2020х годов. Присваивать яркие и запоминающиеся имена полнолуниям начали коренные народы Северной Америки, а затем эта традиция была подхвачена новыми жителями континента, приехавшими из Европы. Снежным, а также Голодным, полнолуние в феврале было названо в связи с обильными снегопадами в последний месяц зимы и сложностями во время охоты из-за погодных условий.

В каком знаке наступит полнолуние в феврале?

С точки зрения астрономии, февральское полнолуние наступит в знаке Рака, а с точки зрения астрологии - во Льве. Астрономическое полнолуние во Льве наступит месяцем позже - 3 марта.

Когда новолуние в феврале?

Через 15 дней после февральского полнолуния, 17 февраля в 15:01 по МСК, наступит новолуние. Февральское новолуние будет особенным: оно знаменует начало Китайского нового года Красной Огненной Лошади. Также этот день будет отмечен солнечным затмением, наблюдать которое в России, к сожалению, будет невозможно.

Что астрологи говорят о февральском полнолунии?

По мнению астрологов, полнолуние в феврале - время пробуждения ото сна и возможность восстановить силы. Астрологическое полнолуние во Льве связано с раскрытием внутреннего потенциала, высвобождением истинного Я и способностью проявить свои истинные желания и устремления. Снежная Луна - хорошее время для обозначения целей и задач, начала новых дел и выхода из тени.

Как полнолуние в феврале повлияет на здоровье?

Несмотря на то, что большая часть научного мира отрицает какое-либо влияние полнолуния на здоровье человека, ряд исследований говорит об обратном. Учитывая тот факт, что ближайшее полнолуние выпадает на самые холодные зимние дни, особое внимание своему здоровью нужно уделить тем, кто:

страдает от сердечно-сосудистых заболеваний;

испытывает сложности со сном;

страдает от заболеваний нервной системы;

склонен к тревожности.

Осторожность нужно проявлять и в управлении транспортными средствами: традиционно в дни полнолуния увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий.

Что можно и нельзя делать в полнолуние?

Само по себе полнолуние - лунная фаза, при которой Луна кажется полностью освещенной, если наблюдать её с Земли - длится всего несколько мгновений, однако его влияние ощущается в течение как минимум трёх дней: за день до полнолуния, в день полнолуния, и через день после. Людям метеозависимым (лунные циклы влияют на погоду) стоит во время полнолуния больше времени уделять отдыху и отказаться от тяжелого физического труда. Поскольку считается, что в полнолуние нервная система более подвержена стрессу, лучше в это время не вступать в конфликты и споры.