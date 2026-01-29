Глава МИД Ирана начал свой визит в Турцию

Аббас Аракчи в ходе поездки в Турцию проведет встречу с главой МИД и президентом этой страны. В ходе переговоров планируется обсудить последние события в регионе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Стамбул утром 30 января. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

В рамках однодневной поездки руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики проведет встречу с коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Ожидается, что стороны поговорят об отношениях Тегерана и Анкары, а также затронут ряд региональных и международных событий.

Кроме того, Аракчи намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.