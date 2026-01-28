Турция и Узбекистан подписали соглашения по трудовой миграции

Анкара и Ташкент достигли ряда договоренностей, которые облегчают условия для трудовых мигрантов из Узбекистана. Турция также привлечет до 2,5 тыс строителей на проекты в Анкаре.

Турция и Узбекистан договорились о развитии сотрудничества по вопросу трудовой миграции. С 1 марта начинает действовать постановление, согласно которому граждане центральноазиатской республики, проживающие в Турции не менее трех лет, смогут получить разрешение на трудовую деятельность.

Анкара и Ташкент также договорились относительно легализации граждан Узбекистана, которые пребывали в Турции нелегально. Стороны договорились узаконить пребывание граждан центральноазиатской республики.

Также достигнуто соглашение о формировании Минтруда Турции списка наиболее востребованных профессией, которое будет направляться властям Узбекистана. Также стороны достигли согласия о привлечении 2,5 тыс специалистов строительной сферы из Узбекистана на проекты в Анкаре.