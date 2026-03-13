У Израиля не хватает ракет-перехватчиков – СМИ

Американские СМИ сообщают о том, что израильское руководство уведомило Вашингтон о серьезной нехватке вооружения, в том числе ракет-перехватчиков.

В настоящее время у Израиля наблюдается серьезный дефицит ракет-перехватчиков, о чем Тель-Авив оповестил руководство США, пишет Semafor со ссылкой на источник.

"Израиль на этой неделе проинформировал США, что у него критически сильно уменьшаются запасы перехватчиков против баллистических ракет в то время, как разгорается конфликт с Ираном"

– источник

Тем не менее, согласно источнику, в Соединенных Штатах это предвидели, поэтому данный факт для них не стал неожиданностью.

Как отмечает Semafor, в нынешней конфликт с Ираном Израиль уже вступил с серьезной нехваткой ракет-перехватчиков, истратив их в период столкновения летом 2025 года.

В то же время, источник заверил в том, что США с таким видом ракет недостатка не испытывают, но не известно, будут ли они передавать их Израилю.