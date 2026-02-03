Абхазская Очамчыра примет большой международный форум молодежи

Уже нынешней осенью абхазская курортная Очамчыра примет большой международный форум "Апсны - источник вдохновения", в котором поучаствуют 400 молодежных лидеров из 30 стран мира, сообщил вице-премьер Абхазии Тараща Хагба.

"Проведение этих мероприятий открывает перед нами новые возможности. Мы формируем международную сеть молодых лидеров, которые разделяют наши ценности и стремление к устойчивому развитию. Масштаб этих задач требует от нас принципиально иного уровня координации"

- Тараща Хагба

Абхазский форум станет частью еще одного большого мероприятия - Всемирного фестиваля молодежи, который в нынешнем году пройдет в столице Урала Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и соберет около 10 тысяч молодых лидеров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Решение об этом было принято на заседании оргкомитета в Москве под председательством Сергея Кириенко, передает Sputnik Абхазия.

Далее некоторые его участники отправятся в путешествие по регионам России, а также посетят Абхазию, где программа мероприятия пройдет с 17 по 22 сентября.

В перспективе планируется превратить форум в постоянно действующую диалоговую площадку, говорится в сообщении.