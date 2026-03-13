ЕС продлил санкции против российских чиновников

Совет стран Евросоюза сегодня своим решением продлил персональные санкции против России, они будут действовать до 15 сентября, говорится в документе.

"Совет сегодня принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2026 года, ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины"

- документ

В то же время еврочиновники решили не продлевать санкции в отношении двух лиц, также исключить из санкционных списков пять скончавшихся лиц, указывается в заявлении.

Ранее мы писали о том, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, добавив, что работа над ограничительными мерами продолжится.

Несмотря на блокировку со стороны Венгрии и Словакии, в ЕС рассчитывают утвердить 20-й пакет санкций, а пока 23 февраля Совет Евросоюза пролонгировал на год прежние санкции против России и расширил список подсанкционных лиц на восемь человек, сообщается в "Официальном журнале" ЕС.