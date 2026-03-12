Проход через Ормуз может открыться для нефти при оплате груза в юанях – СМИ

В Иране рассматривают возможность открыть Ормузский пролив для танкеров, если расчеты за груз будут производиться в юанях.

Проход через Ормузский пролив может быть разрешен для некоторых судов при расчете за перевозимую или нефть в юанях, передает CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

"Тегеран рассматривает возможность разрешить проход через пролив некоторым судам при условии, что груз будет оплачиваться в китайских юанях"

– иранский чиновник

Ормузский пролив практически заблокирован с 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Исламской Республики. В КСИР заявляли о планах атаковать любое судно, пытающееся пройти пролив.

Источник CNN пояснил, что иранское руководство ведет работу над новым планом по регулированию прохода танкеров с нефтью через Ормузский пролив.

