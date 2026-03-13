Война закончится, если США и Израиль учтут требования Тегерана – Аракчи

Глава иранского МИД заявил о том, что завершение конфликта с США и Израилем будет зависеть от предоставления иранской стороне гарантий безопасности.

Нынешний конфликт с Соединенными Штатами и Израилем может закончится только при условии выполнения требований Ирана, заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.

Он отметил, что Тегеран настаивает на предоставлении гарантий безопасности со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Также иранской стороне принципиально важно, чтобы США и Израилем была оплачена компенсация за весь ущерб, нанесенный за время их военной операции.

Напомним, ранее Аббас Аракчи заявил о том, что в настоящее время существенных предложений по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не поступало.

Тем не менее, иранская сторона приветствует любые региональные инициативы для завершения войны.