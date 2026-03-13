Пезешкиан и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Телефонная беседа состоялась сегодня вечером между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, рассказали в пресс-службе президента Исламской Республики.
Разговор прошел на фоне американо-израильской войны с Ираном, начавшейся с ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.
"Президенты Ирана и Франции в ходе телефонного разговора рассмотрели последние события в регионе"
– пресс-служба президента ИРИ
Стоит отметить, что ранее французский лидер заявил о новой инициативе Парижа. Она заключается в формировании коалиции, которая поможет гарантировать безопасность судоходства в ближневосточном регионе. Макрон выражал мнение о том, что эта миссия может заработать после того, как спадет накал событий вокруг Ирана.
В ответ на слова президента Франции иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил о недопустимости обеспечения безопасности судов в Ормузском проливе силами, не представляющими регион, передает РИА Новости.