Пезешкиан и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Телефонная беседа состоялась сегодня вечером между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, рассказали в пресс-службе президента Исламской Республики.

Разговор прошел на фоне американо-израильской войны с Ираном, начавшейся с ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

"Президенты Ирана и Франции в ходе телефонного разговора рассмотрели последние события в регионе"

– пресс-служба президента ИРИ

Стоит отметить, что ранее французский лидер заявил о новой инициативе Парижа. Она заключается в формировании коалиции, которая поможет гарантировать безопасность судоходства в ближневосточном регионе. Макрон выражал мнение о том, что эта миссия может заработать после того, как спадет накал событий вокруг Ирана.

В ответ на слова президента Франции иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил о недопустимости обеспечения безопасности судов в Ормузском проливе силами, не представляющими регион, передает РИА Новости.