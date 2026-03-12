США могут атаковать нефтяную инфраструктуру иранского острова Харк

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил нанесение ударов по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк. На своих страницах в социальных сетях он написал, что США могут пойти на этот шаг, если Исламская Республика будет мешать судоходству в Ормузском проливе.
"Я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова. Но если Иран или кто-либо сделают что-то, что помешает свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно изменю это решение"
– глава Белого дома
Говоря о недавних атаках ВС США по военным объектам на этом острове, он отметил, что они стали одними из самых мощных бомбовых налетов в истории всего Ближнего Востока. По его словам, в ходе этих налетов были уничтожены все цели.
Напомним, в этот четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил со своим первым в истории посланием. В нем он, в частности, отметил, что Ормузский пролив должен оставаться под блокадой Исламской Республики.