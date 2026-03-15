Семь университетов Азербайджана вошли в топ-100 вузов мира

Сразу 7 высших учебных заведений Азербайджана вошли в глобальный список лучших университетов мира 2026 года по версии британского агентства QS, сделав республику единственным представителем Южного Кавказа в этом списке.

В рейтинге "QS по предметным областям - лучшие университеты мира" за 2026 год вошли 7 университетов Азербайджана по 22 направлениям. Об этом официально сообщили представители Министерства науки и образования республики Азербайджан.

По сравнению с показателями предыдущего года представительство азербайджанских вузов в исследованиях агентства расширилось почти 2 раза, а число образовательных программ выросло сразу в 4 раза.

В текущем году процентная динамика роста азербайджанских вузов превысила показатели Турции, Казахстана и Узбекистана.

Свои позиции в рейтинге значительно укрепили Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский университет языков и Бакинский государственный университет, причем последний уверенно вошел в топ-100 лучших предметных направлений.

В список также вернулся Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

Впервые в рейтингах этого года дебютировали сразу три учебных заведения страны:

Бакинский инженерный университет,

Азербайджанский архитектурно-строительный университет,

Азербайджанский технический университет.

Напомним, QS World University Rankings является одним из самых авторитетных глобальных рейтингов высших учебных заведений, который ежегодно публикует британская компания Quacquarelli Symonds. Эксперты оценивают образовательные учреждения по ряду строгих критериев, включая академическую репутацию, востребованность выпускников на рынке труда и уровень цитируемости научных исследований.