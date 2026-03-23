Вестник Кавказа

Через Ормузский пролив смогут проходить и российские суда – Тегеран

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал ряд стран, судам которых дана возможность прохода через Ормузский пролив, – в их числе дипломат упомянул и Россию.

Суда из России, вместе с судами из других дружественных Ирану стран, смогут перемещаться по Ормузскому проливу, такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану"

– Аббас Аракчи

В то же время, подчеркнул глава МИД Ирана, в Тегеране не считают целесообразным давать возможность пользоваться Ормузским проливом противостоящим Ирану странам.

Напомним, ранее сегодня вечером иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что в случае эскалации конфликта, например, если противники Ирана решатся начать действовать на принадлежащих ИРИ островах или в целом на территории страны, Тегеран готов перекрыть и Баб-эль-Мандебский пролив.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.