США должны понести ответственность за кризис в Ормузском проливе – Аракчи

Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и заявил о том, что Тегеран намерен привлечь Вашингтон к ответственности за дестабилизацию судоходства в Ормузском проливе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора Аракчи сделал заявление о том, что странам Персидского залива следует призвать США к ответственности за созданный по их вине кризис в Ормузском проливе.

Тегеран намерен добиться того, чтобы Вашингтон и Тель-Авив понесли ответственность за свои действия, отметил глава иранского МИД.

По его словам, фактическая блокировка Ормузского пролива, которая повлекла за собой проблемы с судоходством на его территории, произошла вследствие войны в регионе, которую развязали США и Израиль.

"Нестабильность, наблюдаемая в Ормузском проливе, стала прямым следствием военной агрессии, развязанной Соединенными Штатами и Израилем, и страны Ближнего Востока и всего мира должны привлечь к ответственности виновников этой ситуации за их преступления"

– Аббас Аракчи 

