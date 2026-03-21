Лавров и Аракчи выразили обеспокоенность распространением конфликта на Каспий

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи выразили обеспокоенность в связи распространением США и Израилем боевых действий на акваторию Каспийского моря.

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД обсудили события, происходящие в зоне Персидского залива, отметили, что ситуация там резко деградировала после американо-израильской агрессии.

Сергей Лавров обратил внимание на недопустимость ударов США и Израиля по иранской ядерной инфраструктуре, в том числе по АЭС Бушер, подчеркнул, что такие атаки несут угрозу безопасности российского персонала, а также могут повлечь экологическую катастрофу для абсолютно всех стран региона.

"Выражена обоюдная обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию"

– МИД России

Кроме того, Лавров указал на необходимость немедленной остановки боевых действий и срочного политического урегулирования, так, чтобы в процессе учитывались законные интересы всех участников конфликта, и в первую очередь Ирана. Российский министр добавил, что аналогичную позицию Москва займет и в Совете Безопасности ООН.

"А.Аракчи поблагодарил российское руководство за оказываемую Исламской Республике Иран весомую дипломатическую и иную поддержку, включая поставки гуманитарной помощи"

– МИД России