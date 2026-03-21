Трамп приказал на пять дней остановить удары по иранской энергетике

Лидер США Дональд Трамп заявил, что провел продуктивные переговоры с властями Ирана относительно прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Трамп также приказал на пять дней остановить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

"Провели очень хорошие и продуктивные переговоры о возможности полного завершения боевых действий на Ближнем Востоке с нашей стороны. Исходя из характера и тона этих переговоров — содержательных, подробных и конструктивных — которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней"

– Дональд Трамп

Ранее власти США ослабили санкционное давление на иранский нефтеэкспорт, предоставив Тегерану генеральную лицензию на поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Действующая до 19 апреля лицензия позволит Ирану легально продать нефть, однако доступ к доходам от этих операций будет ограничен.

Почему США сокращают атаки на Иран?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил желание Вашингтона как можно быстрее выйти из иранской войны.

"На текущий момент стало очевидно, что Администрация Дональда Трампа по всем своим непубличным каналам коммуникации отправляет больше и больше сигналов в Тегеран с просьбой о переговорах и перемирии. Причины понятны. С одной стороны, мы наблюдаем очень серьезное истощение военного потенциала и арсеналов Пентагона. Согласно открытым источникам, США за первую неделю конфликта истратили больше 800 ракет высокоточных боеприпасов JASMM из общего запаса в 3-3,5 тыс; по второй-третьей неделе данных уже нет, но динамика явно та же. То есть США нужно как минимум взять передышку, чтобы нарастить свои ракетные возможности", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, на США все серьезнее начинается сказывать энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива. Американские цены на топливо уже превысили психологическую отметку в $4 за галлон в среднем по штатам, а во многих штатах они уже выше $5-6 за галлон. Американские авиакомпании вынуждены сокращать количество рейсов из-за взлета стоимости авиационного керосина. То есть проблем из-за иранской войны у США уже очень-очень много. По этой причине Дональд Трамп пытается любыми способами стабилизировать нефтяные рынки, не допустить дальнейшего роста цен на топливо и на энергоносители, так как это подрывает его рейтинги. Как известно, чем выше цены на американских заправках, тем ниже рейтинги действующего президента США", - сообщил Малек Дудаков.

"Поэтому энергоперемирие – это вынужденный жест доброй воли со стороны США. Очевидно, есть надежда, что сейчас Иран пойдет на переговоры и можно будет прийти хотя бы к какому-то условно-компромиссному сценарию. Я не уверен, что это возможно, поскольку Иран сейчас находится в позиции силы, контролируя Ормузский пролив, добывая рекордное количество нефти, более 5 млн баррелей в сутки, и зарабатывая по $150 млн ежедневно на экспорте своей нефти на мировые рынки. США уже попытались мотивировать Тегеран на диалог, когда смягчили санкции и разрешили продажу иранской нефти на танкерах – но это ничего не изменило. Я думаю, что жестов доброй воли Дональду Трампу придется совершать еще довольно много", - ожидает он.

"В этой ситуации сохранить лицо уже не получится, но очевидно, что Дональд Трамп будет искать виновных в том, что он оказался проигравшей стороной. Не исключаю того, что в итоге главными виновниками всех провалов назовут руководство Моссад. По той информации, которая сейчас появляется в прессе, именно Моссад убедил и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и Дональда Трампа в том, что в случае молниеносного удара по Ирану возможен государственный переворот, чего не произошло. Трампу сейчас требуется найти стратегию выхода США из иранской войны и сохранения лица, но нет уверенности, что последнее в целом возможно", - заключил американист.