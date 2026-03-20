Трамп дал Ирану два дня на разблокирование Ормузского пролива

На фоне усиления ракетных атак КСИР на израильские города президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: Ормузский пролив должен быть открыт через два дня.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует вести переговоры с Исламской Республикой Иран и дает иранским военным двое суток на обеспечение абсолютной безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Трамп анонсировал американские атаки на объекты энергогенерации в Иране в случае, если ультиматум по Ормузскому проливу не будет выполнен. По его словам, в первую очередь будут выведены из строя самые крупные электростанции.

Отсутствие желания мирного диалога с Тегераном Трамп пояснил тем, что США побеждают в иранской войне.

"Их руководства больше нет, их ВМС и ВВС мертвы, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку. Я – нет"

– Дональд Трамп

Президент США пояснил, что полагает убийства аятоллы Али Хаменеи и секретаря СНБ Али Лариджани наряду с устранением руководства силовых структур Ирана частью американских усилий по организации госпереворота в Исламской Республике.