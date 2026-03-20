Майк Джонсон: цели США в иранской войне в целом достигнуты

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
США добились практически всего, что запланировали в иранской войне, обратил внимание американских граждан руководитель Палаты представителей Майк Джонсон. Разблокирование Ормузского пролива может стать последним пунктом американской военной операции против Ирана.

Один из лидеров Республиканской партии США, руководитель Палаты представителей в Конгрессе Майк Джонсон заявил американским СМИ, что почти все поставленные перед армией задачи иранской войны выполнены, в связи с чем Вашингтон в скором времени может объявить о прекращении боевых действий против Ирана.

Он пояснил, что изначально США намеревались ликвидировать ракетную программу Исламской Республики, включая физическое уничтожение складов баллистических ракет, пусковых установок и заводов по их производству. Затем добавился план затопления военно-морского флота Ирана.

"Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты"

– Майк Джонсон

По его словам, США не могут выйти из иранской войны прямо сейчас в связи с блокадой Ормузского пролива. Джонсон выразил уверенность в том, что обеспечение безопасности выхода кораблей из Персидского залива в открытое море приблизит объявление Вашингтона о прекращении боевых действий против Ирана.

