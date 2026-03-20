Майк Джонсон: цели США в иранской войне в целом достигнуты

Один из лидеров Республиканской партии США, руководитель Палаты представителей в Конгрессе Майк Джонсон заявил американским СМИ, что почти все поставленные перед армией задачи иранской войны выполнены, в связи с чем Вашингтон в скором времени может объявить о прекращении боевых действий против Ирана.
Он пояснил, что изначально США намеревались ликвидировать ракетную программу Исламской Республики, включая физическое уничтожение складов баллистических ракет, пусковых установок и заводов по их производству. Затем добавился план затопления военно-морского флота Ирана.
"Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты"
– Майк Джонсон
По его словам, США не могут выйти из иранской войны прямо сейчас в связи с блокадой Ормузского пролива. Джонсон выразил уверенность в том, что обеспечение безопасности выхода кораблей из Персидского залива в открытое море приблизит объявление Вашингтона о прекращении боевых действий против Ирана.