Израиль анонсировал новую фазу войны против Ирана

Израиль планирует активизировать ракетные запуски по иранским целям, рассказал глава израильского оборонного ведомства Исраэль Кац, добавив, что Тель-Авив стремится выполнить все поставленные перед собой задачи иранской войны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац через израильские СМИ проинформировал о планах Тель-Авива резко усилить удары по Ирану, начиная с воскресенья. По его словам, американские войска также нарастят атаки на иранские военные и гражданские объекты.

"Интенсивность атак, которые Армия обороны Израиля и американские военные будут проводить против иранского режима и инфраструктуры, на которую он опирается, значительно возрастет с начала недели"

– Исраэль Кац

Министр добавил, что Израиль не планирует прекращать боевые действия против Ирана, пока не реализует все намеченные цели этой войны. Он заверил граждан еврейского государства, что как армия, так и тыл Израиля остаются сильными.

Напомним, что этой ночью Израиль еще раз атаковал Тегеран, нацеливаясь на расположенные в столице ИРИ мощности по производству ракет и склады деталей и топлива для ракет.

Также целью ракетной атаки были размещенные в Тегеране системы противовоздушной обороны.