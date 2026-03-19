Масуд Пезешкиан: Иран не намерен воевать с соседями

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил о нежелании Тегераном втягивания стран Персидского залива в иранскую войну. Также он призвал БРИКС действовать независимо в отношении боевых действий США и Израиля против Ирана.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан через соцсети обратился сегодня к странам Персидского залива и Ближнего Востока, по которым Корпус стражей Исламской революции наносит ракетные и беспилотные удары в течение трех недель иранской войны. На арабском языке он заверил власти этих стран, что Тегеран не хочет воевать с ними.

"Исламским народам и нашим дорогим соседям: вы – наши братья, и мы не намерены конфликтовать с вами"

– Масуд Пезешкиан

Пезешкиан подчеркнул, что от масштабирования иранской войны включением в нее территорий стран Персидского залива выигрывает исключительно Израиль.

Вскоре после этого дипломатическая миссия ИРИ в Индии распространила иранскую версию переговоров Масуда Пезешкиана с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. По данным иранских дипломатов, Пезешкиан обратил внимание Моди на необходимость стран БРИКС вести независимую линию в отношении ближневосточного конфликта.

"Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности"

– посольство Ирана в Индии

Также Масуд Пезешкиан еще раз предложил организовать ближневосточный блок по обеспечению региональной безопасности, дабы Иран вместе с соседними государствами мог заниматься мерами стабилизации Ближнего Востока без вмешательства внерегиональных игроков.

Президент Ирана добавил, что иранскую войну сможет остановить отказ США и Израиля от ведения боевых действий, подкрепленный гарантиями ненападения.