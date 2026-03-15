Моди в разговоре с Пезешкианом осудил блокаду Ормузского пролива

Индийский лидер созвонился с президентом ИРИ, чтобы поговорить о прекращении судоходства в Ормузского проливе и повреждении энергетических объектов в Персидском заливе в процессе войны США и Израиля против Ирана.

Пресс-служба председателя правительства Индии Нарендры Моди через его соцсети проинформировала об утренних телефонных переговорах главы индийского государства с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Темой их разговора стали ущерб энергетической инфраструктуры и блокада Персидского залива в ходе иранской войны.

В первую очередь Нарендра Моди поздравил Масуда Пезешкиана с завершением священного месяца Рамадан и наступлением весеннего праздника Новруз. В связи с этим он заявил о надежде, что праздничный период станет временем стабилизации ближневосточного региона.

Далее разговор зашел о тех проблемах, которые возникли у стран Персидского залива и на мировом нефтегазовом рынке в связи с ответными действиями Ирана против атакующих его США и Израиля – невозможность безопасного выхода танкеров Оманский залив и удары КСИР по объектам углеводородной энергетики в соседних странах.

"Мы подтвердили важность защиты свободы судоходства и обеспечения того, чтобы морские пути оставались открытыми и безопасными"

– Нарендра Моди

В официально пресс-релизе осуждение Моди препятствий в работе нефтяных и газовых производств Персидского залива дано в обтекаемой формулировке, и Тегеран не назван прямо источником повреждений на заводах и других энергетических объектах соседей.

"Я осудил нападения на важнейшие объекты инфраструктуры в регионе, которые угрожают региональной стабильности и нарушают глобальные цепочки поставок"

– Нарендра Моди