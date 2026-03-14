ОАЭ и еще 21 государство призвали Иран разблокировать Ормузский пролив

ОАЭ организовали многостороннее дипломатическое обращение к Исламской Республике Иран с требованием о завершении ракетных и беспилотных атак на мирные цели в Персидском заливе.

Внешнеполитическое ведомство Объединенных Арабских Эмиратов распространило сегодня заявление 22 государств, содержащее призыв к Ирану остановить блокаду Ормузского пролива и свернуть нападения на гражданские энергетические объекты на территории стран Персидского залива.

Помимо ОАЭ заявление подписал так же пострадавший от иранских ударов Бахрейн, 15 стран Европы – Британия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония – и пять стран из других регионов: Австралия, Новая Зеландия, Канада, Южная Корея и Япония.

Все эти государства заявили о стремлении добиться безопасности судоходства в Ормузском проливе и прекращения ракетных и беспилотных ударов Корпуса стражей Исламской революции по не имеющим отношения к США целям в регионе.

"Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами"

– совместное заявление

Также в документе содержится обращение к Ирану о необходимости остановить атаки и угрозы атак на мирные цели в Персидском заливе. Страны заявили о крайней степени обеспокоенности развитием иранской войны.

В то же время в документе есть и косвенный призыв к Израилю и США прекратить атаки на гражданские объекты в Иране: 22 государства предложили ввести всесторонний мораторий на удары по мирным целям во всем регионе, в том числе по производствам энергоресурсов, пишет РБК.