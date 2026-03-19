Пезешкиан заявил о необходимости новой модели безопасности на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с предложением создать новую систему безопасности на Ближнем Востоке для поддержания мире в регионе.

"Мы предлагаем создать структуру безопасности, включающую группу исламских стран Ближнего Востока, чтобы установить и гарантировать мир и стабильность в регионе"

– Масуд Пезешкиан

По словам президента ИРИ, страны региона могут решать вопросы безопасности без сторонних сил. Пезешкиан предложил создать Исламский совет Ближнего Востока, который будет отвечать за вопросы безопасности, политики и культуры.

Как отметил президента Ирана, страны региона не должны воевать друг с другом и "попадать в ловушку", организованную враждебными силами.