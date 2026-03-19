Вестник Кавказа

Пезешкиан заявил о необходимости новой модели безопасности на Ближнем Востоке

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан обратился к странам Ближнего Востока с призывом создать новую архитектуру региональной безопасности, которая бы исключала вмешательство извне.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с предложением создать новую систему безопасности на Ближнем Востоке для поддержания мире в регионе. 

"Мы предлагаем создать структуру безопасности, включающую группу исламских стран Ближнего Востока, чтобы установить и гарантировать мир и стабильность в регионе"

– Масуд Пезешкиан 

По словам президента ИРИ, страны региона могут решать вопросы безопасности без сторонних сил. Пезешкиан предложил создать Исламский совет Ближнего Востока, который будет отвечать за вопросы безопасности, политики и культуры. 

Как отметил президента Ирана, страны региона не должны воевать друг с другом и "попадать в ловушку", организованную враждебными силами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
790 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.