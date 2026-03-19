США обозначили интерес к контактам с властями Ирана

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет контактов с Тегераном. При этом он подчеркнул, что прямо сейчас Соединенным Штатам не с кем разговаривать.

Соединенные Штаты заинтересованы в контактах с руководством Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая 20 марта на мероприятии в Белом доме.

При этом он посетовал на то, что представителям США сейчас попросту не с кем разговаривать.

"Мы сталкиваемся с трудностями: мы хотим говорить с ними (властями Ирана – прим. ред), но говорить не с кем. Нам не с кем говорить"

– Дональд Трамп

Он добавил, что американскую сторону это устраивает.

"Никого из их лидеров больше нет"

– глава Белого дома

С конца февраля США и Израиль наносят удары по объектам, которые находятся на территории Ирана. В результате этих атак погибли ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по территории еврейского государства и американским объектам, расположенным в странах Ближнего Востока.