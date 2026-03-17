США не делали никаких сигналов о переговорах – Иран

В МИД Ирана сообщили об отсутствии каких-либо сигналов о переговорах от США. В ведомстве отметили, что Вашингтон не придает значения дипломатии и контактам.

Иран не получал от Соединенных Штатов посланий о переговорах или прекращении огня. Такое заявление сделал 20 марта официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Нет. Как Вы знаете, мы вели дипломатический переговорный процесс. И это уже второй раз, когда мы были заняты переговорным процессом с США, а они в это время напали на Иран"

– Эсмаил Багаи

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметил, что это служит доказательством того, что Вашингтон не придает значения ни дипломатии, ни переговорам, ни диалогу, передает РИА Новости.

Напомним, последний на данный момент раунд переговоров между представителями США и Ирана состоялся в феврале этого года.