Три новых логистических парка построят в Адыгее

В Республике Адыгея планируется реализовать строительство трех логистических парка, на которые будет выделено более 57 млрд рублей.

Уточняется, что в ходе реализации проекта планируется создать 135 постоянных рабочих мест, а также 1 350 рабочих мест – за счет арендаторов. Строительство пройдет под руководством компании "Бизнес путь". 

Решение было принято по итогам заседания Координационного совета по экономической политике Республики Адыгея.

"Речь шла о строительстве ООО "Бизнес путь" трех логистических комплексов, на которые планируется направить около 57,5 млрд рублей инвестиций и создать в общей сложности 135 постоянных рабочих мест, а также 1 350 рабочих мест - за счет арендаторов"

— пресс-служба министерства экономического развития и торговли Адыгеи

Напомним, ранее стало известно о том, что в следующие 4 года власти региона планируют реализовать 20 инвестпроектов на общую сумму более 101 млрд рублей.

