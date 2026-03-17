Строительство трассы Сочи - Джубга заморозили из-за нехватки финансирования

Реализация масштабного проекта новой скоростной автодороги между Сочи и Джубгой временно приостановлена из-за нехватки финансирования, однако работа над проектом продолжается. Об этом официально заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, специалисты продолжают прокладывать маршрут для всего участка будущей магистрали, помимо обхода Адлера.

Он подчеркнул, что из-за финансовых ограничений остановлена исключительно строительная часть, тогда как подготовка проектной документации ведется в штатном режиме.

"Кроме обхода Адлера, мы продолжаем проектировать и готовить трассировку для всего участка Сочи - Джубга. Сейчас, конечно, мы несколько этот вопрос приостановили из-за финансирования - строительную часть, но проектную часть, подготовку документации мы продолжаем"

– Марат Хуснуллин

Хуснуллин отметил, что имеются планы по масштабному развитию транспортной сети всего Черноморского побережья. Новые дороги должны связать участки как от Джубги до Сочи, так и от Джубги в направлении Новороссийска и Геленджика.

Ранее председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко сообщал о планах к 2030 году окончательно определить стоимость возведения будущей автодороги Джубга - Сочи.