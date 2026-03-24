Авианосец "Авраам Линкольн" остается на Ближнем Востоке – США

По сообщению CENTCOM, американский авианосец "Авраам Линкольн" остается поблизости от Ирана и продолжает проводить летные операции против иранских объектов.
Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" не покинул Ближний Восток, он остается в регионе, поблизости от Ирана, следует из сообщения Центрального командования ВС США (CENTCOM).
"Авианосец "Авраам Линкольн" продолжает вести летные операции против военных объектов в Иране, находясь в водах региона"
– CENTCOM
Накануне ВС Ирана сообщали об атаке авианосца крылатыми ракетами. По данным иранских военных, часть ракет достигла цели.
Ранее Ближний Восток покинул американский авианосец "Джеральд Р. Форд", он будет проходить ремонт на военно-морской базе на острове Крит в Греции.