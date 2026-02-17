Глава РПФИ считает, что вывозы, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, поможет преодолеть сотрудничество стран БРИКС. Также он указал на больше значение российской энергетики в текущей ситуации в мире.

В текущей ситуации, сложившейся на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сотрудничестве БРИКС станет важным ключом для преодоления возникших вызовов, такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Именно сотрудничество стран БРИКС в это сложное время будет важным ключом для того, чтобы преодолеть вызовы, которые возникли из-за эскалации на Ближнем Востоке"

– Кирилл Дмитриев

Также он назвал энергетику России в текущей ситуации "абсолютно ключом" к выживанию не только государств БРИКС, но и всего мира.