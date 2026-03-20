Токаев: Москва – крупнейший экономический партнер Астаны

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и заявил о прочном российско-казахстанском партнерстве в сфере экономики и торговли.

В настоящее время Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана, такое заявление сделал казахстанский глава Касым-Жомарт Токаев.

Так он прокомментировал развитие экономических связей Москвы и Астаны в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Россия является основным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером. И мы этому, конечно же, рады"

– Касым-Жомарт Токаев

Глава российского правительства, в свою очередь, тоже отметил положительную динамику развития российско-казахстанского сотрудничества и пригласил бизнес Казахстана инвестировать в российские проекты, а также предложил Токаеву развивать промышленную кооперацию.

Кроме того, Михаил Мишустин передал казахстанскому президенту наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина.