Путин поздравил Токаева с успешным референдумом

Президент РФ Владимир Путин позвонил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, поздравив его с успешным проведением референдума по новой Конституции Казахстана. Стороны готовы развивать стратегическое партнерство.

Президент России Владимир Путин сегодня позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в первые минуты общения поздравив казахстанского коллегу с успешным проведением референдума по новой Конституции страны, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Результаты голосования продемонстрировали доверие граждан к проводимому президентом Казахстана курсу на динамичное социально-экономическое развитие страны"

- Владимир Путин

В ходе беседы казахстанский лидер подчеркнул важное значение намеченного на конец мая государственного визита президента России в Казахстан, который послужит дополнительным фактором укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами, - сообщили в пресс-службе президента Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

В ходе беседы главы двух государств подтвердили готовность активно развивать российско-казахстанские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Также собеседники обсудили график предстоящих контактов с учетом текущего председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе, говорится в сообщении Акорды.