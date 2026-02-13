Премьер РФ примет участие в работе Евразийского межправсовета

В ходе своего рабочего визита в Казахстан глава российского правительства Михаил Мишустин подтвердил: Россия настроена на развитие многопланового взаимодействия двух стран.

Сегодня, 26 марта, в казахстанском Шымкенте начнет работу Евразийский межправительственный совет, в заседании которого примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также он выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026.

Накануне российский премьер встретился с казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, подчеркнув в беседе давние связи двух стран и перспективы дальнейшего сотрудничества, передает Sputnik Казахстан.

"Казахстан - стратегический партнер и союзник России. Отношения наши проверены временем, они основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения, учета интересов друг друга. По итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию… достигнуты важные договоренности развития нашего многопланового взаимодействия"

- Михаил Мишустин

Глава российского правительства сделал упор на Комплексной программе экономического сотрудничества до 2030 года, отметив: правительства двух стран обеспечат четкое выполнение ее решений, которые приняты лидерами.

У России есть огромный потенциал и для запуска новых совместных проектов в разных отраслях экономики: энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве, в цифровой экономике, - заверил Мишустин.

Также Россия в полной мере разделяет приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС и готова совместно работать на благо дальнейшего укрепления интеграции в интересах граждан двух стран, подчеркнул премьер.

О совместных проектах рассказал и вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов, отметив: сейчас перед странами стоит задача нарастить товарооборот до $30 млрд в год, а также увеличить их транзитный потенциал, чтобы бизнес работал без каких-либо барьеров и контрольных мер.

Дальше этот проект будет масштабироваться, добавил он.