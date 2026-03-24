Фидан обсудил Ближний Восток с главами МИД Узбекистана, Сирии и Катара

Хакан Фидан обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД Узбекистана, Сирии и Катара.

Глава дипведомства Турции Хакан Фидан пообщался с коллегами из Узбекистана, Сирии и Катара Бахтиером Саидовым, Асадом аш-Шибани и Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани. Центральным вопросом обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте продолжающихся военных действий. Главы МИД обсудили решения, которые будут способствовать предотвращению расширения конфликта. Также подчеркнута важность дальнейших дипломатических контактов.

По данным СМИ, Анкара ранее просила страны Персидского залива воздержаться от участия в конфликте.