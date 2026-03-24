Вестник Кавказа

Фидан обсудил Ближний Восток с главами МИД Узбекистана, Сирии и Катара

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД Узбекистана, Сирии и Катара.

Глава дипведомства Турции Хакан Фидан пообщался с коллегами из Узбекистана, Сирии и Катара Бахтиером Саидовым, Асадом аш-Шибани и Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани. Центральным вопросом обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. 

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте продолжающихся военных действий. Главы МИД обсудили решения, которые будут способствовать предотвращению расширения конфликта. Также подчеркнута важность дальнейших дипломатических контактов. 

По данным СМИ, Анкара ранее просила страны Персидского залива воздержаться от участия в конфликте.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
805 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.