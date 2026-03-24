Турция просит страны Персидского залива не вступать в войну против Ирана – СМИ

Турция обратилась к арабским государствам Персидского залива с призывом не присоединяться к войне против Ирана.

По данным агентства Bloomberg, представители республики обсуждали данный вопрос в рамках дипломатических контактов с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Катаром и другими странами. Анкара попросила все эти государства проявить сдержанность, пишет издание.

Bloomberg также обращает внимание на то, что страны Персидского залива пока предпочитают не вмешиваться в конфликт США и Израиля против Ирана, хоть им и не нравятся иранские удары по их портам, аэропортам и энергетическим объектам. Однако ситуация может резко измениться, если Исламская Республика решится атаковать критически важную инфраструктуру – объекты электро- и водоснабжения.

Турция против эскалации иранской войны

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Турция прилагает сейчас максимум усилий для того, чтобы не допустить вовлечения в иранскую войну новых участников.

"Если страны Персидского залива действительно вступят в войну против Ирана, это приведет к еще большей эскалации конфликта, и тогда боевые действия распространятся на весь ближневосточный регион, что принесет и нам, и нашим соседям намного больше убытков – хотя убытки есть и сейчас", – прежде всего сказал он.

"Надо сказать, что Турции в принципе не выгодна никакая война на Ближнем Востоке. В целом любой конфликт в нашем регионе никогда не приводил ни к чему хорошему. Понимая это, Турция нацелена на то, чтобы военные действия в регионе, тем более у турецких границ не распространялись. Это создает нам и экономические, и политические проблемы", – сообщил Тогрул Исмаил.

"Мы понимаем, что война началась и продолжается по той причине, что США – не региональный игрок, у них свои интересы. Израиль с готовностью участвует в региональных конфликтах, но для Турции они абсолютно неприемлемы. Чем масштабнее конфликтная составляющая на Ближнем Востоке, тем больше хаоса, который порождает потоки беженцев, экономические потери и политические сложности – и тем сложнее все это остановить", – заключил профессор Анкарского университета.