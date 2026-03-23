Саудовский принц склоняет Трампа к продолжению войны против Ирана

Мухаммед бен Салман выступает за продолжение войны с Ираном. Саудовский принц считает, что американо-израильская военная кампания способна привести к переустройству всего региона.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подталкивает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к продолжению военных действий против Ирана. Об этом рассказали информированные источники

По их данным, саудовский принц отмечает, что у США и Израиля сейчас есть отличная возможность для того, чтобы во всем регионе произошли существенные изменения, передает New York Times.

"Принц Мухаммед бен Салман оказывает давление на президента Трампа, требуя продолжения войны против Ирана, утверждая, что американо-израильская военная кампания представляет собой "историческую возможность" для переустройства Ближнего Востока"

Издание отмечает, что на прошлой неделе Салман и Трамп провели несколько бесед, во время которых наследный принц сказал американскому лидеру, что тому следует добиваться смены жесткой линии в руководстве Ирана.

Кроме того, Салман обращал внимание на то, что Исламская Республика представляет собой долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.