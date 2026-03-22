В Иране назвали главные условия для завершения войны

Иран будет вести военные действия до тех пор, пока с него не будут сняты все американские рестрикции, такое заявление сделал советник верховного лидера ИРИ Мохсен Резаи.
Также иранская сторона выразила требование получить международные гарантии невмешательства в ее внутренние дела со стороны Соединенных Штатов.
Кроме того, Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон и Тель-Авив выплатили денежную компенсацию за причиненный стране ущерб по причине их военной агрессии, подчеркнул Резаи.
"Война продолжится до тех пор, пока Ирану не выплатят все компенсации и не снимут с него все экономические санкции. Мы также требуем международных гарантий невмешательства США во внутренние дела исламской республики"
– Мохсен Резаи
Советник отметил, что это основные условия, выдвиннутые аятоллой Моджтабой Хаменеи, а также народом страны и вооруженными силами исламской республики.