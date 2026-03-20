Шесть условий для завершения войны назвали в Иране

В Иране выдвинули целый ряд условий для прекращения войны с США и Израилем. В Исламской Республике отметили, что в число этих условий входят закрытие американских военных баз в регионе и выплаты компенсации Тегерану.

Иран готов завершить войну с Соединенными Штатами и Израилем при выполнении шести пунктов. Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник по политическим вопросам и вопросам безопасности.

В интервью Al Mayadeen он отметил, что для прекращения огня в первую очередь необходимо предоставить Исламской Республике гарантии о возможном возобновлении войны и выплатить ей компенсации.

Кроме того, в число обязательных условий для завершения войны входят:

закрытие военных баз Соединенных Штатов в странах Ближнего Востока

прекращение войн на всех региональных фронтах

формирование новой правовой базы для Ормузского пролива

судебное преследование и экстрадиция сотрудников средств массовой информации (СМИ), которые, как считает Иран, враждебно настроены по отношению к нему

Чиновник отметил, что в настоящее время Иран занимается реализацией заранее подготовленного многоэтапного плана в своей оборонительной войне против США и Израиля. По его словам, разработка стратегии была завершена за несколько месяцев до эскалации.

Чиновник добавил, что после ударов США и Израиля по инфраструктуре и различным стратегическим объектам Ирана он не ожидает, что прекращения огня удастся добиться в ближайшем будущем. Он акцентировал внимание на том, что Тегеран продолжит стремиться к наказанию США и Израиля до тех пор, пока этим странам и президенту США Дональду Трампу не будет преподнесет "исторический урок".

Напомним, США и Израиль приступили к нанесению ударов по объектам, которые находятся на территории Ирана, в конце февраля. В результате этих атак погибли ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер. В ответ Иран стал наносить удары по территории Израиля и объектам США, расположенным в странах Ближнего Востока.