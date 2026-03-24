Только Иран может распоряжаться своим ядерным материалом – МИД РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мария Захарова заявила, что лишь Иран обладает правом распоряжаться собственным ядерным материалом. Заявление прозвучало в свете возможных контактов между США и Ираном.

В МИД России заявили, что Иран обладает полной самостоятельностью в вопросе распоряжения собственным ядерным материалом, ограничения на количество материала не определяются международными документами – ДНЯО и договорами с МАГАТЭ. Иран может развивать свою программу под контролем МАГАТЭ, отметила представитель дипведомства Мария Захарова. 

"Таким образом, речь может идти лишь о добровольных мерах со стороны Тегерана, которые никак не ставят под вопрос законное право Исламской Республики Иран по ДНЯО. Как распорядиться этим правом может решать только Иран"

– Мария Захарова 

По данным СМИ, США передали Ирану мирную программу из 15 пунктов, которые включают в себя демонтаж ядерной программы, отказ от обогащения и передачу запасов материалов МАГАТЭ.

