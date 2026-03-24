Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

Си Цзиньпин и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Российский президент Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета по культуре.

В какой-то момент на мероприятии обсуждалась тема ограничений на иностранные фильмы, в частности, в Китае.

"Я со своим другом – реально у нас очень добрые личные отношения с председателем Си Цзиньпином – разговаривал, он говорит: "У нас тут правила такие, – он мне говорит, – чтобы легче было, давайте вместе будем фильмы делать, и совместное производство кинопродукции не связано ни с какими ограничениями при выходе на рынок китайский""

– Владимир Путин

Российский лидер обратил внимание на то, насколько серьезно поставлен этот вопрос в Китае.

Далее Путин сообщил, что председатель КНР, несмотря на очень большие полномочия, которыми обладает, не стал давать обещаний по поводу возможных изменений в законодательстве, так как это направление в Китае "строго регламентировано".

875 просмотров

