Россияне стали в 3,5 раза чаще бронировать билеты на лето в Китай

Количество ранних бронирований авиабилетов из России в китайские города на предстоящий летний сезон резко увеличилось по сравнению с мартом прошлого года.

Аналитики сервиса "Купибилет" зафиксировали рост ранних бронирований авиабилетов из России в Китай на предстоящее лето в 3,5 раза по сравнению с мартом 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования компании.

Общий объем ранних бронирований в Китай вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена перелета в одну сторону на одного человека незначительно снизилась с 25,5 тыс руб в 2025 году до 24,8 тыс руб в 2026 году.

Лидером по спросу остается Пекин, на который приходится 36% всех бронирований со средним чеком 24,4 тыс руб.

Второе место занимает Шанхай с долей 18% и средним чеком 25,6 тыс руб. Замыкает тройку Гуанчжоу с показателем 7% бронирований и средним чеком 26,7 тыс руб.

Далее следуют Санья, Чэнду, Циндао, Чунцин, Чжанцзяцзе, Харбин и Нанкин. В 2026 году в структуре бронирований появились Хайкоу, Сиань и Шэньчжэнь, хотя годом ранее туристы не выбирали эти направления.

Согласно исследованию, год назад структура бронирований была значительно более сконцентрированной. На Пекин приходилось 40% всех бронирований, на Шанхай около 31%, а на Циндао порядка 10%. В 2026 году доля Пекина и Шанхая снизилась, а доля новых направлений составила уже 15% от общего объема.