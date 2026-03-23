Китай может отправить туристический поезд по маршруту Шелковому пути

Китай на встрече администраций железных дорог Казахстана и КНР в Пекине заинтересовался туристическим маршрутом по Великому Шелковому пути, предложив запустить аналогичный туристический поезд из Поднебесной.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече глав казахстанской национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Талгата Алдыбергенова и главы китайской государственной корпорации "Китайские железные дороги" Го Чжусюе стал запуск туристического поезда из Китая в города Казахстана и страны Центральной Азии, сообщили в КТЖ.

"Отдельным пунктом повестки дня стала реализация проекта третьего трансграничного железнодорожного перехода "Бахты-Тачэн", а также запуск туристического поезда из КНР по маршруту Великого Шелкового пути"

Напомним, ранее мы писали о том, что 20 марта с вокзала казахстанского мегаполиса Алматы отправился в путь международный туристический поезд Jibek Joly, который пройдет теперь по трем странам Великого Шелкового пути: он будет ходить не только через Казахстан и Узбекистан, но и через Таджикистан, сообщили в казахстанском АО "Пассажирские перевозки". Всего в тур отправились более 400 туристов, увлекательное путешествие которых пройдет с 20 по 25 марта по ключевым городам Великого Шелкового пути: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы.