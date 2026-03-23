Китай может отправить туристический поезд по маршруту Шелковому пути

Одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече глав казахстанской национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Талгата Алдыбергенова и главы китайской государственной корпорации "Китайские железные дороги" Го Чжусюе стал запуск туристического поезда из Китая в города Казахстана и страны Центральной Азии, сообщили в КТЖ.
"Отдельным пунктом повестки дня стала реализация проекта третьего трансграничного железнодорожного перехода "Бахты-Тачэн", а также запуск туристического поезда из КНР по маршруту Великого Шелкового пути"
- сообщение
Напомним, ранее мы писали о том, что 20 марта с вокзала казахстанского мегаполиса Алматы отправился в путь международный туристический поезд Jibek Joly, который пройдет теперь по трем странам Великого Шелкового пути: он будет ходить не только через Казахстан и Узбекистан, но и через Таджикистан, сообщили в казахстанском АО "Пассажирские перевозки". Всего в тур отправились более 400 туристов, увлекательное путешествие которых пройдет с 20 по 25 марта по ключевым городам Великого Шелкового пути: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы.