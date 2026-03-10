Казахстан и Китай нарастят контейнерные перевозки по ключевым направлениям

Казахстан и Китай обсудили потенциал контейнерных перевозок между странами по четырем ключевым направлениям, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

Казахстан и Китай на переговорах председателя правления Казахстанских железных дорог (КТЖ) Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров Государственной корпорации "Китайские железные дороги" Го Чжусю в Пекине договорились вместе развивать контейнерные перевозки по ключевым направлениям: Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор), "Китай – Европа", "Китай - Центральная Азия" и "Китай – РФ", сообщили сегодня в пресс-службе КТЖ.

Участники переговоров отметили устойчивый рост объемов грузовых перевозок в минувшем 2025 году, наметив планы по дальнейшему увеличению объемов транспортировки и обмена поездами через межгосударственные пограничные пункты на год нынешний, передает АЗЕРТАДЖ.

Очередной этап, который наметили участники встречи - укрепление транзитного потенциала, которое подразумевает увеличение количества контейнерных поездов, дальнейшую цифровизацию таможенных процессов, а также активное взаимодействие в информировании о планировании и управлению перевозками.

Также стороны договорились о синхронном строительстве вторых путей на участке "Алашанькоу – Достык", развитии терминальных мощностей, и модернизации ряда трансграничных участков.

В частности, отдельным пунктом повестки переговоров стало строительство третьего трансграничного железнодорожного перехода "Бахты – Тачэн", в том числе - определение прогнозных объемов и номенклатуры грузов, говорится в сообщении.