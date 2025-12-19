В поездку по обновленному маршруту отправился турпоезд "Шелковый путь"

Сегодня с вокзала казахстанского мегаполиса Алматы отправился в путь международный туристический поезд Jibek Joly, который пройдет теперь по трем странам Великого Шелкового пути.

Железнодорожники казахстанского мегаполиса Алматы сегодня торжественно отправили в первую в нынешнем году поездку туристический поезд Jibek Joly ("Шелковый путь"). Теперь он будет ходить не только через Казахстан и Узбекистан, но и через Таджикистан, сообщили в казахстанском АО "Пассажирские перевозки".

Состав укомплектован полностью - всего в тур отправились более 400 туристов, увлекательное путешествие которых пройдет с 20 по 25 марта по ключевым городам Великого Шелкового пути: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы, передает Sputnik Казахстан.

"В стоимость туристического пакета включены проезд на туристическом поезде, экскурсионная программа с сопровождением профессиональных гидов, входные билеты на объекты посещения, а также трансферы, организованные туроператорами"

- сообщение "Казакстан темир жолы"

За довольно короткое время - впервые туристический поезд был запущен в 2024 году – маршрут уже снискал популярность: на Казахстанской международной туристической выставке Kazakhstan International Tourism Fair он был удостоен награды в номинации "Лучший туристический продукт" за успешную реализацию первого международного туристического поезда в странах СНГ.

Обновленный маршрут организован национальным оператором железных дорог Казахстана АО "НК "Казакстан темир жолы" в сотрудничестве с "Узбекскими железными дорогами", "Таджикскими железными дорогами", и Республиканской ассоциацией СРО "Казахстанская индустрия туризма", говорится в сообщении.