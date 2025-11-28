Туристические поезда России за год перевезут свыше 1,3 млн человек

В "РЖД Тур" рассказали о росте спроса на железнодорожные круизы в этом году. Пассажиропоток туристических поездов вырос до 1,3 млн человек.

Спрос на туристические поезда в России вырос в этом году, поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор компании "РЖД Тур" Роман Бараковских на пресс-конференции в РСТ.

Он сообщил, что за 2025 год поток пассажиров туристических поездов составит 1,35 млн человек – что на 25% больше, чем в 2024 году.

В настоящее время в РФ функционирует 112 железнодорожных туристических маршрута по различных регионам страны, а также в соседние республики Беларусь и Абхазию: "Белорусский вояж" и "Рица".

"Общая цель по туристическим поездам к 2030 году — 3 млн пассажиров. Это будет рост в 3,2 раза к 2023 году"

– Роман Бараковских