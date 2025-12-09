Винный туризм на Кубани и в Крыму стал популярнее в два раза

В число главных центров роста винного туризма в России вошел Краснодарский край, следует из исследования, проведенного совместно Роскачеством и сервисом онлайн-бронирований "Островок".
Чаще всего ради энотуризма путешественники едут в Геленджик, Анапу и Новороссийск, где расположены винодельни "Абрау-Дюрсо", "Шато Пино", "Усадьба Дивноморское" и другие.
За период апрель-ноябрь востребованность размещения в таких винодельческих регионах, как Кубань и Крым увеличилась более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Зачастую туристы, приезжающие на Юг России летом ищут возможности разнообразить отдых, включают экскурсии на виноградники и дегустации в программу путешествий, поделилась управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.