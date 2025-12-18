Лавров провел встречу с главой МИД Египта

Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты провели переговоры. В Египте Лавров также посетит форум "Россия-Африка".
Глава российского дипведомства Сергей Лавров провели переговоры с коллегой из Египта Бадром Абдель Аты.
Сообщается, что главы дипведомств провели встречу в узком составе, после чего переговоры пройдут в расширенном.
Отметим, что Лавров прибыл в Египет, где примет участие в министерской конференции "Россия – Африка". Дипломаты обменяются мнениями относительно ряда международных проблем, также будет затронута тематика контактов России и стран Африки. Особый акцент будет сделан на развитии инвестиций и торговли.