Москва будет развивать туризм с Чечней

Власти Москвы в ходе международного конгресса по деловому туризму, проходившего в столице России на площадке Центра международной торговли, заключили ряд взаимовыгодных соглашений в туротрасли с представителями Чечни.

Москва будет развивать туризм совместно с Чечней, ряд соглашений об этом был подписан в ходе международного конгресса по деловому туризму в столичном Центре международной торговли, где свой туристический потенциал представили участники из 35 стран, сообщает пресс-служба цифрового туристического сервиса RUSSPASS.

Все документы направлены на наращивание взаимных туристических маршрутов, создание совместных маршрутов и продвижение новых продуктов, рассказал министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев, передает портал "Это Кавказ".

"Такие соглашения дают большое преимущество регионам. Москва является основным транспортным хабом для наших туристов, поэтому предложение считаем очень важным"

- Муслим Байтазиев

Еще одно соглашение туристическими властями республики было подписано с организацией "Московский урбанистический форум" – оно затрагивает развитие индустрии деловых мероприятий, продвижению туристического потенциала республики и расширению сотрудничества, отметил чеченский министр.

Представители чеченского министерства будут принимать участие в подготовке и проведении форума, а в его деловой программе они выступят с докладами и презентациями и представят свои информационные и презентационные материалы, добавил Байтазиев.