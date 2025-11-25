Объем инвестиций в Чечню превысил 171 млрд руб

Чечня за этот год привлекла более 171 млрд руб инвестиций. В республике также отмечается рост зарплат и сокращение уровня безработицы.

Глава правительства Чеченской Республики Магомед Даудов обнародовал данные по инвестициям в регион за уходящий год. Согласно информации Даудова, Чечня привлекла свыше 171 млрд руб вложений, что дало рост почти на 5% относительно показателей прошлого года.

Даудов отметил завершение ряда важнейших проектов. В частности, строительство комплекса "Башня Ахмат", аэровокзала в Грозном, реализацию проекта Нихалойской ГЭС и ряда других объектов. Кроме того, были запущены особые экономические зоны "Грозный" и "Ведучи".

Глава правительства ЧР также отметил изменение в лучшую сторону социально-экономической ситуации. В частности, на 9,2% выросли дохода населения, а безработица сократилась на 2 процентных пункта.