Кобахидзе: население Грузии проинформируют о переговорах с Россией

Поезд на вокзале
© Фото: Евгений Николайчук/ “Вестник Кавказа“
Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии, в котором очень заинтересованы жители страны – власти пообещали информировать их о ходе переговоров.

Жители Грузии в числе первых узнают о ходе переговоров с Россией о возможном возобновлении железнодорожного сообщения через территорию Абхазии, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У нас не было коммуникации на этот счет. Это я могу сказать. Если будет какая-нибудь новость на этот счет, мы сами предоставим обществу информацию"

- Ираклий Кобахидзе

Россия готова обсуждать с Грузией возможность восстановления железнодорожного сообщения через территорию Абхазии, поскольку это важно для решения большой задачи по "укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе", сообщил ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает Sputnik Грузия.

В то же время в ведущей транспортной компании, занимающаяся обслуживанием и эксплуатацией железных дорог Грузии - "Грузинской железной дороге" – сообщили, что никаких переговоров с Россией по поводу возобновления железнодорожного сообщения пока не ведется.

