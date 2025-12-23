Товарооборот России и Грузии за год вырос на 6,3%

Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные по товарообороту с РФ, согласно которым Москва вошла в тройку основных торговых партнеров Тбилиси, а торговля между двумя странами выросла более чем на 6%.

Товарооборот между Грузией и Россией в ушедшем 2025 году вырос на 6,3%, до $2,7 млрд, свидетельствуют обновленные данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По обновленным данным ведомства Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Грузии с долей во годовом внешнеторговом обороте в 10,4%. При этом объем грузинского экспорта в денежном выражении составил $749,3 млн, показав рост на 10,3%, а импорт вырос на 6,3%, до 2688,5 млн, передает Sputnik Грузия.

Россия за год закупила у Грузии 131,8 тыс т минеральной и пресной воды, 60,8 тыс т натурального виноградного вина, 58,4 тыс т лимонадов, 39,3 тыс т спиртных напитков и почти 6 тыс т фруктов и орехов.

Из России в Грузию поставлялось зерно, что позволило стране выйти на первое место по его поставкам – Тбилиси закупил в РФ более 405 тыс т пшеницы и меслина.

В топ-5 товаров, закупаемых Грузией в России, также вошли 741,4 тыс т природного и попутного газов, 693,6 тыс т нефти и нефтепродуктов, 225,3 тыс т сырой нефти и нефтепродуктов, а также 37,5 тыс т подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла и их фракций.

Напомним, ранее мы писали о том, что в целом внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году составил $25,8 млрд, что на 10% выше показателя 2024 года. Импорт вырос на 9,7%, а экспорт - на 11,2%. Самым крупным торговым партнером Тбилиси стала Турция – торговый оборот с этой страной составил $3,1 млрд, в тройку лидеров также вошли США и Россия.